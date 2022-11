Honestidade de motorista da Uber faz ele ganhar recompensa impagável

Andar de Uber já virou algo bastante corriqueiro em nosso dia a dia. Em São Paulo, um motorista recebeu uma recompensa impagável após um ato de honestidade da parte dele.

O relato foi compartilhado por uma passageira em um grupo da cidade de Mairiporã. “Vamos deixar esse senhor famoso, Abel Afonso motorista da Uber”, postou a usuária, junto com a foto do condutor.

Ela contou que deixou a carteira cair embaixo do banco do carro e que a encontrou durante a limpeza do veículo. O objeto estava com todos os documentos pessoais e mais R$ 235, em espécie.

O profissional então tomou a iniciativa de procurar a pessoa que perdeu o item no carro e quis ser justo na entrega. Cobrando apenas R$ 15, correspondente ao valor da corrida, pela devolução.

Após o ato de honestidade e empatia, a mulher deu R$ 100 para o homem, que segundo ela ficou “feliz da vida e agradecido”.

A usuária também informou que relatou a situação a Uber. “Hoje acreditei que ainda existem pessoas honestas no mundo”, escreveu.