O dia de Ação de Graças nos pequenos gestos

Já entendi que artigos como esse, que trazem reflexões sobre a vida, não rendem engajamentos e interações. Mesmo assim continuarei escrevendo e quero chamar a atenção hoje para duas chaves poderosas: Gratidão e Generosidade.

O Dia de Ação de Graças (Thanksgiving) é um feriado celebrado sobretudo nos Estados Unidos, como um dia de gratidão a Deus pelos bons acontecimentos ocorridos no ano. Foi comemorado ontem no dia da estréia vitoriosa da seleção brasileira de futebol na Copa do mundo.

Ocorre que nem sempre as coisas que acontecem são boas. E mesmo na adversidade, mesmo pisando em espinhos ou navegando em mares revoltos, devemos dar graças e sermos gratos.

Fizemos nossa reunião em família e relatei sem detalhes o caso de uma paciente que atendi ontem. Estranhei porque apesar de ter registrado seu nome para consultar, ela chegou chorando com os exames do seu pai e da sua mãe. Todos os dois estão com tumor maligno. Devemos ser gratos pela vida.

A segunda chave é a GENEROSIDADE. Tem a ver com outra experiência que vivi ontem, e quero sugerir para todos.

A sabedoria milenar ensina que ser generoso é um dever. É uma ordem que temos que obedecer. Vai mais além, e diz que: “O presente do homem alarga-lhe o caminho, e leva-o à presença dos grandes”.

Generosidade não tem a ver com valor, mas com o que você já tem disponível para compartilhar. Arrogância e orgulho nada tem a ver com dinheiro. Conheço pobres arrogantes e orgulhosos. A mente do ser humano registra a generosidade. Da mesma forma que repulsa gente egoísta.

No dia da prova do concurso do IML que fui aprovado, há 12 anos, estava prestes a perder o horário. Trânsito congestionado e carro parado. Eu quase desespero. O motoboy voluntariamente apareceu do nada e me levou até o local da prova. Percorremos o trecho praticamente todo nas calçadas. Nunca esqueci esse ato generoso. Lembro-me da pessoa, seu nome e do episódio. Essa semana ainda operei uma paciente idosa. Estava se tremendo já na sala cirúrgica enquanto preparava a anestesia. Um simples aperto de mão que dei acalmou aquela senhora.

Algumas recompensas de quem é generoso, de quem não é egoísta, é que: atraem a admiração das pessoas, ampliam o seu círculo de amizades, abrem portas que mudam suas realidades melhorando seus resultados. Difícil esquecermos de quem foi generoso com nós.

A outra experiência que tive ontem conforme citado anteriormente foi a de presenciar mães com dificuldade conduzindo seus filhos no trajeto que dá acesso à APAE. Uma carona de três quarteirões que generosamente ofereci. O brilho no olhar daquela mãe com o seu filho no colo, agradecendo por esse gesto não vou esquecer.

Sejam gratos e generosos. Visitem ao menos as calçadas dos hospitais e agradeçam pelo privilégio da VIDA.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.