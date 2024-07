Rogério Cruz é mal avaliado por mais da metade da população de Goiânia

Dados são da pesquisa Serpes/O Popular e foram entrevistados 601 eleitores da capital

Pedro Hara - 22 de julho de 2024

Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. (Foto: Jucimar de Sousa)

A gestão do prefeito Rogério Cruz (SD) é bem avaliada por 16% dos goianienses. Os dados são da pesquisa Serpes/O Popular e foram divulgados neste domingo (21).

Dos 601 entrevistados, 13,5% consideram o desempenho bom e 2,5% ótimo. Por outro lado, são 55,4% que avaliam mal a gestão, sendo 43,6% de índice péssimo e 11,8% ruim.

O prefeito sofre principalmente entre os eleitores com curso superior e no público feminino, com 64,8% e 56,1% de reprovação, respectivamente.

O Instituto Serpes ouviu 601 eleitores entre os dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-07066/2024.