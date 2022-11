Uma novidade anunciada pela empresa Uber nesta quinta-feira (24) pode ajudar os usuários do aplicativo na hora de solicitar uma corrida.

Agora, será possível encontrar um motorista parceiro por meio de um outro aplicativo bastante utilizado: o WhatsApp.

Com a nova atualização, os mensageiros poderão solicitar uma viagem sem que seja necessário sair da plataforma para isso.

Para saber como solicitar uma corrida pelo WhatsApp, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba como funcionará a nova função.

WhatsApp agora serve para chamar Uber; veja como solicitar uma corrida

Os mensageiros do aplicativo de troca de mensagens mais famoso do mundo foram surpreendidos com uma novidade pra lá de boa.

A partir de agora, será possível chamar um motorista da Uber de dentro da própria plataforma. Assim, os usuários terão mais comodidade, pois não precisarão migrar para outro aplicativo para obter a corrida.

A novidade ainda está na fase de teste, mas já foi implementada nas cidades de Teresina (PI), São Luís (MA), Sobral (CE) e Juazeiro do Norte (CE).

De acordo com a Uber, o Brasil é o segundo país do mundo a contar com a nova funcionalidade, que já está em operação na Índia desde o ano passado.

Para fazer a solicitação de uma corrida, os usuários devem encaminhar uma mensagem para o número de telefone (11) 94488-3478.

Depois, basta fazer o login em sua conta da Uber pelo próprio WhatsApp e, após o retorno, clicar na opção “Pedir uma viagem”.

Em seguida, é necessário manter na conversa as informações como origem e o destino da viagem. Após isso, é só aguardar o motorista.

Vale lembrar que, durante a fase de teste, as solicitações devem ser realizadas entre 6h e 22h e as viagens também devem ser pagas em dinheiro.

