Esta é a melhor maneira de tirar as manchas de desodorante das roupas

O desodorante nos acompanha diariamente, não é mesmo? Afinal, ele é um item fundamental para nossa higiene e claro, aquele mantém aquele cheirinho bom.

O problema desse cosmético é que ele, às vezes, causa manchas em nossas roupas quando entra em contato com o suor ou quando há o acúmulo dele nos tecidos.

Bom e cai entre nós, nada mais desgradavel do que aquela nossa camiseta favorita, por exemplo, com uma mancha bem feia nas axilas.

Mas calma lá, não entre em desespero! Vamos te ajudar!

Afinal, como tirar as manchas de desodorante das roupas?

Existem várias soluções para acabar com esse problema, acompanhe!

Camisetas:

Primeiro, nas camisetas em geral existe um jeito fácil de fazer isso. Elas precisam de uma atenção a mais, porque são feitas de materiais mais delicados e isso exige mais cuidado. Por isso, neste caso, você vai precisar de:

Suco de limão

1 colher de bicarbonato de sódio

Assim, comece estendendo a camisa sobre uma mesa para aplicar essa solução apenas na parte da axila.

Depois de colocar essa misturinha, deixe agir por 5 minutos e com uma escova de cerdas macias esfregue levemente, após isso para retirar o excesso, escorra em água corrente. Por fim, é só lavar normalmente.

Roupas pretas:

Se tratando de roupas pretas, as manchas de desodorante são verdadeiros problemas já que destacam bastante. Mas para solucionar isso basta seguir esses métodos:

Primeiro, umedeça a parte manchada do tecido. Aplique uma colher de sopa de sal de cozinha sobre a mancha.

Com as pontas dos dedos, esfregue o sal com cuidado durante alguns minutos. Em seguida, lave a peça e seque à sombra.

Roupas brancas:

Assim como os tecidos mais escuros, as peças brancas também precisam da nossa atenção, já que elas geram aquelas manchas amareladas. Então para esse tipo de tecido você pode usar tanto água oxigenada como vinagre branco.

Confira:

Com a água oxidada, borrife uma pequena quantidade de 20 volumes da substância na área manchada.

Deixe a água agindo durante 5 minutos enquanto uma espuma é gerada entre as fibras da roupa. Remova essa espuma com um papel toalha.

Repare se a mancha diminuiu e, em seguida, lave a roupa normalmente.

Agora outra saída é umedecer a área manchada pelo desodorante com vinagre branco e despejar uma colher de café rasa de bicarbonato de sódio.

Assim, misture a solução até ela se tornar uma pasta. Delicadamente, esfregue a pasta com as pontas dos dedos. Em seguida, remova em água corrente e lave a peça normalmente.

