Esta é a melhor maneira de limpar a sujeira debaixo das unhas e talvez você não saiba

Você realmente sabe como limpar a sujeira debaixo das unhas?

Muito mais do que cutucar com um patinho, essa parte tão pequena das suas mãos merecem atenção.

Isso porque, no dia a dia, ela pode acumular muitas células mortas, fungos, bactérias, leveduras, poeira ou mesmo resíduos do seu local de trabalho.

Bom e é claro que essas coisas podem afetar sua vida e sua saúde.

Por exemplo, doenças, já que esses micro-organismos podem ser transmissores de doenças.

Para se ter uma ideia, unhas grandes podem abrigar até 32 espécies de bactérias e 28 tipos de fungos, mostram estudos recentes.

Afinal, como limpar a sujeira debaixo das unhas?

Existem três formas de limpar essa sujeira que existem na parte debaixo das suas unhas e aqui vão elas:

Primeiro, você pode usar escovinhas com cerdas macias. Sendo assim, com um sabonete e água morna, esfregue bem as unhas e os dedos. Nada de escovar como se estivesse lavando roupa no tanque.

A segunda coisa que você deve fazer é usar os famosos palitinhos, usados também para tirar borrões de esmalte.

Para isso, pegue um pedaço do algodão, enrole no palitinho, molhe um pouco no álcool 70, e passe suavemente debaixo das unhas e nos cantos.

A última coisa para se fazer é lavar bem as mãos, se possível com álcool 70.

Assim, essa é uma forma genuína de matar os germes e bactérias nas unhas!

Curtiu esse conteúdo? Leia esses também:

Aprenda como limpar a sua bolsa corretamente e de maneiras simples e fáceis

6 coisas que ninguém se lembra de limpar e pode acabar em perigo

É assim que você deve limpar a televisão da sua casa para ela não estragar

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!