Inquilino tenta fugir até com a roupa do dono da casa, mas acaba preso na Rodoviária de Anápolis

Um homem de 29 anos tentou fugir de Anápolis nesta sexta-feira (25) levando muitos pertences do senhorio da casa em que vinha morando na cidade.

Natural do Rio de Janeiro, ele ficaria na casa do idoso, de 69 anos, por dois meses e pagaria R$ 530. Todavia, o que fez fui furtar vários itens e tentou escapar usando até mesmo as roupas da vítima.

O carioca fugiu para a rodoviária da cidade com uma TV, um PlayStation 3, três relógios, uma lixadeira e perfumes, além de parte do vestuário do dono da casa.

O senhorio foi às pressas até o Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga com uma foto do suspeito e conseguiu localizá-lo. Ele chamou a polícia, que prendeu o homem.

Na delegacia, foi lavrado auto de prisão em flagrante.