Secretaria de Educação prevê crescimento da rede em mais de 7 mil alunos em 2023

A expectativa da Rede Municipal de Ensino de Anápolis para o próximo ano é de que o número de alunos matriculados nas escolas públicas ultrapasse em 20% a quantidade atual.

Ao Portal 6, a titular da Secretaria de Educação (Semed), Eerizania Freitas, revelou que apenas atualmente a rede de ensino atende cerca de 37 mil estudantes.

“A expectativa é de que em 2023 esse número aumente cerca de 20%”, afirmou a secretária. Se a previsão se concretizar, a rede em Anápolis teria quase 45 mil alunos no próximo ano letivo.

A diretora da pasta ainda destaca que estratégias devem ser desenvolvidas para que todas as vagas ofertadas pela rede municipal sejam preenchidas.

“A Secretaria de Educação têm estratégias para que todas as vagas sejam preenchidas”, enfatizou. O município atende estudantes do ensino infantil até o 9º ano do ensino fundamental.

Como efeito da pandemia de Covid-19, a rede pública estima um aumento no número de matrículas também pela queda de renda da população. Muitos pais que matriculavam as crianças na rede privada passaram a optar pelo ensino público.