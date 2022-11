Se 2022 foi uma ano de muita negatividade, situações ruins e desastres na sua vida, pode ter certeza que muitas energias ruins de gente invejosa estiveram te rodeando e é melhor dar um basta nisso para começar um 2023 melhor.

Pessoas ruins estão por todos os cantos e é difícil identificar todas e se blindar. Mas, se você é uma pessoa de fé, existem algumas simpatias que podem ser realizadas para afastar esse mal.

Vale a pena lembrar que todo tipo de benção é válida quando se trata do seu bem-estar, prosperidade e felicidade, certo?

Então, se você está precisando arrancar toda gente invejosa da sua vida, fique atento nas dicas de simpatias que o Portal 6 separou abaixo. Confira!

Simpatia para se livrar de gente invejosa: faça antes de 2022 acabar:

1. Para afastar a inveja do seu relacionamento

Para se livrar de gente mal intencionada no seu relacionamento, será necessário fazer um buraco na terra (pode ser em um vaso de planta) e enterre três folhas de arruda, três pimentas vermelhas e uma lasca de eucalipto.

Durante a ação, é importante pensar que, junto com as folhas e as lascas, estará enterrando também toda a maldade que possa ameaçar seu romance.

Depois, feche o buraco feito na terra. Feito isso, acenda uma vela branca sobre o vaso com terra e os elementos, como um pedido de proteção ao universo e aos anjos da guarda.

Agora, basta esperar a magia acontecer e perceba muitas pessoas saindo rapidamente de sua vida.

Porém, se o seu desejo não é específico para relacionamento, existe uma simpatia mais generalizada para afastar todo e qualquer tipo de intenção ruim do seu campo energético.

2. Simpatia para se livrar de vez de toda inveja

Para conseguir de uma vez por todas destruir todo mal olhado e negatividade da sua vida, será preciso seguir alguns caminhos.

Primeiramente, será necessário – durante um mês, sempre às segundas-feiras – colocar uma colher (sopa) de sal grosso e três galhos de alecrim em um copo de água.

Toda vez em que sair de casa para trabalhar, reze pedindo para Deus (ou à força maior em que acredita) afastar do teu caminho as pessoas invejosas e maldosas.

Ao retornar para casa, jogue a água na pia e os galhos no lixo, mentalizando novamente que está mandando embora as pessoas ruins. Lave e use o copo como de costume. Sempre que achar necessário, repita esta simpatia.

