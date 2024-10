Vila Nova anuncia troca de treinadores a poucas rodadas do final da Série B

Decisão da diretoria veio após derrota de 3 a 0 para o Coritiba

Paulo Roberto Belém - 20 de outubro de 2024

Thiago Carvalho, enquanto técnico do América-RN. (Foto: Luiz Erbes/S.E.R Caxias)

A derrota por goleada do Coritiba por 3 a 0, neste sábado (19), foi o estopim para o Vila Nova trocar a comissão técnica da equipe, a poucas rodadas do fim da Série B.

Demissão e contratação aconteceram neste domingo (20). Mais cedo, o Tigrão mandou embora o técnico Luizinho Lopes e o auxiliar Robson Agondi e, horas depois, anunciou a contratação de Thiago Carvalho e Luis Gustavo como auxiliar.

Os anúncios foram feitos pelas redes sociais da equipe vilanovense. No desligamento, agradeceu “todo empenho, trabalho e dedicação dos profissionais” desejando sucesso na sequência das carreiras.

Na contratação, deu boas-vindas ao técnico, relembrando da passagem dele pela equipe. “Foi zagueiro do Tigrão e revelado ao futebol pelo clube”, divulgaram.

A nota também informa que Thiago foi campeão brasileiro com a Aparecidense em 2021 e soma passagens por clubes como América-RN, Caxias e por último no Ypiranga, que disputou a Série C.

Realidade

O Tigre foi bastante criticado após a derrota desde sábado, válido pela 32ª Rodada do Brasileirão da Série B. Antes do fim da partida, os torcedores já tinham deixado o Onésio Brasileiro Alvarenga.

Com a derrota, o Vila mantém 48 pontos na classificação, ocupando a sexta posição da tabela – ou seja, fora da faixa dos que terão acesso à Série A – faltando seis jogos para o fim do campeonato.