Suspeito de agredir homem com chave de roda e socos e atropelá-lo é preso em Goiânia

Mariano Paciente da Silva Neto foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), pelo homicídio de Ramon Nunes da Conceição, ocorrido no Setor Faiçalville, em Goiânia.

A vítima foi brutalmente assassinada na última quarta-feira (23) com diversos golpes na cabeça realizados com uma chave de roda e socos.

O confesso contou com a ajuda de um outro homem para cometer o crime e assim que notaram que Ramon já não podia mais reagir as agressões cometidas, passaram por diversas vezes com o carro em cima do corpo dele.

Logo após o homicídio, o primeiro autor foi preso pela Polícia Militar (PM), enquanto Mariano se encontrava foragido.

No entanto, nesta sexta-feira (25), assim que os agentes da DIH o localizaram, ele foi preso em via pública pela Polícia Civil.

Câmeras de segurança presentes na cena do crime filmaram toda a ação e o autuado, ao lado do advogado, acabou por confessar a participação no homicídio, alegando estar sob o efeito de drogas no momento em que cometeu o delito.

Ao ser questionado sobre a motivação do assassinato, Mariano relatou que nem ao menos conhecia a vítima, e que teria a matado pelo simples fato de estar sob o efeito de crack.

O homem foi então preso e se encontra agora à disposição da Justiça.

A imagem de Mariano foi divulgada nos termos da Lei nº. 13.869/2019, portaria n.º 02/2020, para que possa ajudar no surgimento de novas provas do crime.