Aberto concurso público no interior de Goiás com 189 vagas imediatas; confira os cargos

A Prefeitura de Montividiu, no Norte de Goiás, está com concurso público aberto com 189 vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Itame Concursos, banca responsável pelo certame, a partir das 10h do dia 23 de dezembro. O prazo final é às 23h59 do dia 23 de janeiro de 2023. A taxa para participar do concurso varia entre R$ 50 a R$ 150.

As vagas são para os níveis fundamental e médio são para as áreas de Auxiliar de Serviços Gerais (35 vagas); Coveiro (3); Cozinheira (4); Merendeira (10); Motorista de Veículo Pesado (6); Eletricista (1); Lubrificador/ Lavador (1); Motorista da Saúde (6); Motorista de Veículo Leve (3); Operador de Máquinas (3); Tratorista (2);

Já para os níveis médio e técnico as funções oferecidas são de Assistente Educacional (30); Auxiliar Administrativo (20); Auxiliar de Dentista (2); Fiscal de Posturas e Edificações (2); Fiscal de Tributos; Fiscal de Vigilância Sanitária (2); Orientador Social (1); Técnico de Aparelho de Raio-X (2); Técnico de Enfermagem (10); Técnico em Recursos Humanos (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1);

Por fim, os cargos para nível superior são as de Analista Executivo – Assistente Social (2); Educador Físico (1); Enfermeiro (3); Farmacêutico (2); Fiscal Ambiental (2); Fisioterapeuta (2); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Orientador Educacional (15); Professor – Pedagogia (6); Professor – Língua Portuguesa (1); Professor – Matemática (1); Professor – História (1); Professor – Geografia (1); Professor – Ciências (1); Professor – Educação Física (1); Psicólogo (3).

A remuneração será definida de acordo com a função escolhida, mas varia entre R$ 1.400,00 e R$ 4.146,76. A carga horária semanal está entre 20h e 40h.

Para ler o edital completo, clique aqui.