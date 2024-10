Sesc oferece programação especial para Dia das Crianças em Goiânia e Anápolis

Samuel Leão - 11 de outubro de 2024

Crianças se divertem em piscina. (Foto: Divulgação/Sesc)

Na hora de fazer aquele passeio especial com os baixinhos, em comemoração ao Dia das Crianças, neste sábado (12), muitos pais ficam em dúvida de qual programa escolher. Para facilitar essa decisão, o Sesc resolveu oferecer uma programação completa, tanto para Goiânia quanto Anápolis.

Dentre as atrações estão espetáculos, shows, oficinas e até cinema, ocorrendo nas unidades Sesc Centro, Faiçalville, Universitário e Jundiaí. Para melhorar, quase todas as atividades terão entrada gratuita.

Shows de bandas infantis, apresentações de números circenses e espetáculos, como o tradicional O Mágico de Oz, prometem entreter os pequenos e proporcionar um dia das crianças cheio de programações coletivas.

Vale ressaltar também que, para se divertir em meio ao calor que ainda resiste no estado, também serão ofertadas atividades aquáticas, como esportes com bola e gincanas.

O diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, disse que o intuito é tornar o dia inesquecível não só para as crianças, mas para toda a família. “O Dia das Crianças é uma data marcante na infância de qualquer pessoa e nada melhor que promover um momento ímpar na vida dos pequenos junto aos seus familiares”, destaca.

Confira a programação completa:

Anápolis

Contação de Histórias com Luís Eduardo Ferreira (AC)

Data: 10/10/24 (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: livre

Gratuito

Show Casquinha, com a Banda Cascavelvet (GO)

Data: 11/10/24

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Classificação: livre

Ingressos a partir de R$11 no Sympla

Espetáculo: “O Mágico de Oz”, com Ilumini (GO)

Data: 12/10/24

Horário: 15h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: livre

Ingressos a partir de R$11 no Sympla

Espetáculo: Luas e Luas

Data: 12/10/24 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Classificação indicativa: livre

Entrada:

1kg de alimento não perecível para trabalhadores do comércio e dependentes

2kg de alimento não perecível para o público em geral

Oficina: Composição e improvisação para criação cênica e sua relação com a primeira infância, com Andrea Jabor (RJ)

Data: 13/10/24

Horário: das 9h às 12h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: a partir de 16 anos

Contação de Histórias com Zé do Conto (GO)

Data: 13/10/24 (domingo)

Horário: 15h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: livre

Gratuito

Espetáculo: “É o Bicho!”

Data: 13/10/24 (domingo)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Classificação indicativa: a partir de 4 anos

Entrada:

1kg de alimento não perecível para trabalhadores do comércio e dependentes

2kg de alimento não perecível para o público em geral

Goiânia

Sesc Centro

Espetáculo: Contos, cantos e otras cositas mas

Projeto: Otras Cositas Mas

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 10h

Local: Biblioteca Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação Indicativa: Espetáculo para crianças

Apresentação de números circenses

Oficinas de perna de pau, tecido acrobático, lira, malabares, equilibrismo, acrobacias de solo e acrobacias com cama elástica.

Grupo: Circo Laheto

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 10h30 às 13h30

Local: Rua 15 Setor Central

Oficina de carimbo com Maria Angélica

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 11h às 13h

Local: Sesc Centro

Classificação Indicativa: A partir de 6 anos de idade

Oficina de culinária

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 10h30, 11h30, 13h e 14h

Local: Sesc Centro

Classificação Indicativa: A partir de 6 anos de idade

As inscrições serão feitas na unidade 1 hora antes do início da oficina. É importante levar documentação das crianças.

Oficina de dedoche com Kate Flor

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 13h às 15h

Local: Sesc Centro

Classificação Indicativa: A partir de 5 anos

Mostra de Cinema – Curtas

• Geração Alpha (11 min)

• Todos os inscritos de Ness (18 min)

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 13h às 13h40

Local: Biblioteca Sesc Centro

Gênero: Cinema

Classificação Indicativa: Livre

Espetáculo: Chapeuzinho Vermelho

Grupo: Ilumini Personagens Vivos

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação Indicativa: Espetáculo para crianças

Show: Beatles para crianças… O primeiro show de rock

Banda: BPC (SP)

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 16h

Local: Rua 15 – Centro

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Show para crianças

Sesc Universitário

Dia 12 de outubro (sábado)

10h – Jogos de tabuleiro

11h – Oficina: brinquedos de tampinhas

13h – Apresentação artística: Grupo Taquitá – Música e Arte-Educação para o público infantil e toda a família, com shows, oficinas e aulas

14h – Escorregador inflável na piscina

15h – Gincanas em equipe

16h – Caça ao tesouro no parquinho

Dia 13 de outubro (domingo)

9h – Vestindo personagens

10h – Desafio “Mestre Mandou”

11h – Escorregador inflável

14h – Gincanas em equipe

Sesc Faiçalville

Dia 12 de Outubro (Sábado)

10h – Oficina criativa

13h – Show na piscina com Jaqueline Leal

14h – Polo aquático

16h30 – Karaokê

Dia 13 de outubro (domingo)

10h – Oficina de pintura

13h – Show na piscina com o grupo Taquitá Música e Arte-Educação para o público infantil e toda a família, com shows, oficinas e aulas

15h – Caça ao tesouro

16h30 – Basquete aquático