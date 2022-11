Esteticista abre maquiagem, vê imagem de Jesus Cristo e viraliza: “vocês também enxergaram?”

Uma jovem de Exeter, na Inglaterra, viralizou após abrir uma maquiagem que havia comprado e ver a imagem de Jesus Cristo.

A postagem feita pela esteticista Keely Passmore, de 29 anos, logo tomou conta da internet e acumulou mais de duas mil curtidas em menos de 24h.

“Eu vi o típico cabelo comprido e visual hippie. Jesus foi a primeira pessoa que veio à minha cabeça. O pigmento brilhoso branco é o que o torna [parecido com a divindade]. E as partes mais escuras seriam os olhos e a barba.”

“Vocês também enxergaram?”, perguntou ela. Para não achar que estava sozinha, ela mandou a imagem para alguns amigos.

De acordo com ela, 80% viram o rosto de Jesus Cristo. No entanto, outros apontaram que face poderia ser do criminoso Charles Manson.

Após encontrar a suposta aparição, ela decidiu não usar mais a maquiagem e vai guardá-la para a posteridade.

“Resolvi preservá-la, porque achei muito legal. Podemos guardá-la, como as múmias”, disse.