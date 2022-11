Prefeitura de Anápolis quer qualificar 2 mil mulheres para trabalhar na área de TI

O projeto Mulheres na TI foi lançado pela Prefeitura de Anápolis com a meta de oferecer qualificação na área de tecnologia e inovação a 2 mil mulheres em 2023.

Uma parceria entre o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec), o curso de Engenharia de Software da UniEVANGÉLICA e a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi).

Estão sendo preparadas palestras, oficinas e minicursos, que vão ser ofertados em diferentes bairros da cidade, com foco no incentivo e diminuição da desigualdade de acesso a este mercado.

“É mais uma demonstração da responsabilidade social do Poder Público com a inclusão da mulher”, afirma o secretário municipal de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins.

Segundo a professora Natasha Sophie, coordenadora do curso de Engenharia de Software na UniEVANGÉLICA, a instituição fez questão de entrar no projeto Mulheres na TI para ajudar principalmente quem não teve a oportunidade do ensino superior.

“Queremos transformar a vida dessas meninas que ainda não entraram na faculdade e oferecer nova possibilidade de trabalho”, destaca a educadora.

Aluna do Renapsi, Maria Eduarda Alves Barreto, de 16 anos, já está de olho na área de TI. “As meninas da Uni tinham um sonho, assim como eu tenho. Uma parte do meu trabalho está associada a planilhas onde utilizo computador”, diz.

A estudante de Engenharia de Software, Julia Botelho, lembra que a máxima de que TI é coisa de homem já está ultrapassada e que o curso da UniEVANGÉLICA vai ajudar no projeto.

“Saber que somos capazes de estender a mão e fazer por outras aquilo que não tivemos é extremamente importante e empoderador. Isso vira um ciclo e vai se espalhando”, finaliza.

A expectativa é de que já no mês de janeiro comecem a ser divulgadas mais informações sobre o Mulheres na TI, bem como o cronograma de execução das palestras, oficinas e minicursos programados.