Moradora denuncia descarte irregular de alimentos vencidos de supermercado em Anápolis

"Tinha coisa ainda dentro do saco, que eu não quis abrir. Com as chuvas, todo esse lixo vai descer e contaminar a água que corre ali, a mina da região", ressaltou a mulher

Samuel Leão - 15 de outubro de 2024

Lixo descartado na beira da estrada. (Foto: Reprodução)

Retornando para casa, situada em um setor de Chácaras no bairro Calixtópolis, uma mulher, de 40 anos, se deparou com uma concentração de cães, urubus e outros animais. Ao verificar o que era, descobriu que se tratavam de sacos de lixo, com produtos alimentícios etiquetados do Supermercado Sempre Mais e descartados no local.

Ao Portal 6, Wânia Costa, de 40 anos, denunciou a situação insalubre presenciada, às margens da via de acesso às chácaras residenciais.

“Percebi que tinha um monte de lixo jogado na mata, perto de uma mina. Achei que era o lixo de algum fazendeiro, apesar deles não terem costume de jogar. Como juntaram cachorros, urubus e outros animais, parei para ver o que era e me deparei com todo aquele lixo, ainda com etiquetas, jogado em sacos, alguns já rasgados”, relatou.

Dentro os descartes, estavam vários potes de iogurte, leite e derivados, salames e até frangos inteiros perdidos. O lixo orgânico atraiu animais e começou a produzir um mau cheiro, aliviado pela ocorrência da chuva. Ainda segundo ela, a constatação teria sido uma surpresa, pois esse tipo de acontecimento não seria recorrente na região.

“Tinha coisa ainda dentro do saco, que eu não quis abrir. Com as chuvas, todo esse lixo vai descer e contaminar a água que corre ali, a mina da região. Vai afetar minha casa e de todos os outros moradores, porque o lixo está bem na vala que escorre a água da chuva”, ressaltou.

A reportagem entrou em contato com a Diretoria de Fiscalização da Prefeitura de Anápolis, que comunicou a importância de formalizar as denúncias de tais situações nos canais oficiais da gestão. Uma opção sugerida foi o Zap da Prefeitura.

Além disso, equipes já teriam sido acionadas, de modo que vistorias estão sendo realizadas no local, juntamente com fiscais do meio ambiente, que também irão até o supermercado. Posteriormente, após uma busca no sistema para confirmar a regularidade do estabelecimento, fiscais de postura devem comparecer à unidade.

Também tentamos contato com o Supermercado Sempre Mais, situado no Parque das Nações, mas, até o momento da publicação desta matéria, não obtivemos resposta.