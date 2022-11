Thomaz Costa, 22, anunciou seu retorno ao site de conteúdo adulto OnlyFans. O ator, que ficou famoso por sua participação na novelinha infantil “Carrossel” (SBT, 2012-2013), quando engatou um namoro midiático com Larissa Manoela, foi o quinto eliminado da 14ª temporada de A Fazenda (Record).

Costa já havia aberto uma conta no OnlyFans em 2022. Na época, chegou a publicar diversas imagens de nudez explícita. A mãe dele, Luciana, chegou a criticar publicamente a decisão do filho, dizendo-se decepcionada e envergonhada por ele.

Após alguns meses, no entanto, o ator abandonou o perfil e disse “estar com Jesus”. Na sequência, sua entrada em A Fazenda 14 fez com que os fãs acreditassem que ele iria tomar um rumo mais comportado, mas engatou um romance com a funkeira Tati Zaqui, que também costuma publicar fotos sensuais no OnlyFans.

No confinamento, Costa chegou a assustar os fãs com uma suposta tentativa de suicídio, que a Record chamou de “especulação”. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que Deolane Bezerra zomba dele por supostamente tentar tirar a própria vida no quarto.

A família do ator disse que não faria mutirões para evitar que ele fosse eliminado do reality show, dizendo que ele “não aguentava mais”. “Ele claramente não está bem psicologicamente, e pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento.”