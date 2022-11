Vó faz revelação impactante após neta perder a mãe para o câncer

Repórter da TV Globo, Susana Naspolini faleceu vítima de um câncer, há pouco mais de um mês, no dia 25 de outubro.

Dona Maria, mãe da jornalista, fez uma revelação impactante ao revelar que a neta, Júlia Naspolini, de 16 anos, ficou no hospital até o último momento de vida da progenitora.

“Ela ficou muito aturdida, muito agitada. Perdidinha, porque ela acompanhou a mãe no leito. Ela deitava do lado da mãe no hospital e ficou ali, até a mãe falecer, de mãos dadas. E ela ficou bem desorientada mesmo”, contou ao UOL.

Júlia já havia perdido o pai, o jornalista Maurício Torres, em 2014, após uma arritmia cardíaca que evoluiu para falência múltipla de órgãos.

Apesar da presenciar o momento o falecimento, Júlia teve uma atitude de gente grande para começar a resolver as pendências que ficaram.

“E eu comecei a ficar muito preocupada em vê-la daquele jeito. Tem gente que não acredita em milagre, mas eu acredito. Foi o milagre da Susana. Quando ela viu que a mãe tinha falecido, disse: ‘é, pessoal, vamos resolver os problemas agora'”, disse.