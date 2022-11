Ganhou R$ 32 milhões na loteria e antes de colocar a mão no dinheiro fez o que poucos teriam coragem

Uma mulher surpreendeu não somente o país em que vive, mas todo o mundo, com a atitude que teve após descobrir que teria se tornado a mais nova milionária.

Ela, que não quis ser identificada, explicou que estava no horário de trabalho quando recebeu um telefonema informando que ela seria a grande sortuda ganhadora do prêmio de £ 5 milhões (R$ 32,08 milhões).

Para a apostadora australiana, apesar de ser uma milionária, cumprir com as obrigações pareceu mais importante. Logo, a mulher continuou no emprego para ‘não desapontar ninguém’.

“Não queremos decepcionar nossas equipes, então não acho que poderemos dizer que estamos doentes, mas podemos fazer algo legal esta noite para comemorar”, disse.

A sortuda, que vive em North Queensland, contou que viveu longos meses difíceis ao lado do parceiro e que essa virada de chave seria essencial para o momento.

“Esta é uma vitória que muda nossas vidas. Tivemos alguns meses difíceis, então isso vai nos ajudar muito”, pontuou.

Agora, milionária, o sonho da apostadora é aposentar os pais e adquirir uma casa maravilhosa e viver os próximos momentos que terá com a família.