Aprenda a fazer o pudim que não leva ovo, nem precisa ir ao forno (fica uma delícia)

Receita deu um upgrade em um preparo que muitos brasileiros conhecem bem e amam

Magno Oliver - 18 de outubro de 2024

Deliciosa opção de sobremesa. (Foto: Reprodução/Pinterest)

Prático, gostoso, fácil de preparar, muito querido em todo o planeta e é difícil alguém recusar um pedaço. Sim, estamos falando do tradicional e querido pudim.

Assim, o prato é considerado uma das melhores sobremesas já inventadas. Gostosa e muito prática, ela pode ser servida a qualquer hora do dia.

Versátil, o prato pode ser feito assado no forno, em banho maria, com ingredientes que vão na geladeira, no liquidificador, em variação em gelatina. Tem receitas até no fogão e na Air Fryer.

Só que uma receita diferente viralizou nas redes sociais e se tornou a queridinha dos internautas. Assim, trouxemos para você experimentar também!

Aprenda a fazer o pudim que não leva ovo nem precisa ir ao forno (fica uma delícia)

O perfil no Instagram do @truquesnacozinha_ trouxe a receita de um pudim que não vai ao forno, nem leva ovo e fica bem cremoso e consistente. Fica surpreendente e ainda é fácil de fazer.

Agora, papel e caneta na mão e anote os ingredientes e o preparo da receita para você fazer o seu pudim delicioso. Vai ficar muito bom!

Ingredientes:

– 200g de açúcar(para fazer a calda);

– 110 ml de água (para fazer a calda);

– 395g de leite condensado;

– 6 colheres de sopa de amido de milho;

– 800 ml de leite;

– Meia colher de chá de essência de baunilha;

– 200g de creme de leite.

Como preparar a calda do pudim:

Primeiro, coloque as xícaras de açúcar e água na panela para caramelizar. Espere derreter até ficar com cor de caramelo/marrom claro. Em seguida, despeje e unte a forma de pudim.

Como preparar:

Em uma panela, coloque os ovos, o leite condensado, o leite, amido, creme de leite, a essência e misture bem até criar uma textura homogênea. Despeje na forma com a calda embaixo e leve à geladeira por 3 horas.

Por fim, depois disso é só retirar, desenformar o seu pudim e comer.

Assim, confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Truques na Cozinha 🍴 (@truquesnacozinha_)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!