Onde assistir Corinthians x Flamengo pela Copa do Brasil neste domingo (20)

Rubro-Negro vem a campo com vantagem, após vitória por 1 a 0 no jogo de ida, realizado no Estádio do Maracanã

Augusto Araújo - 18 de outubro de 2024

Corinthians e Flamengo jogam neste domingo (20) pela Copa do Brasil. (Foto: Rodrigo Coca/ SCCP/ Marcelo Cortes / CRF)

Chegou a hora da verdade na Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (20), para decidir quem vai avançar para a final da competição.

Na partida de ida, realizada no Estádio do Maracanã no dia 02 de outubro, o time carioca superou o paulista por 1 a 0, gol de Alex Sandro.

Agora, o Timão precisa ganhar por um gol de vantagem, para levar o confronto à disputa por pênaltis, ou por dois de diferença para se classificar diretamente. Qualquer empate já garante o Rubro-Negro na final.

No entanto, as equipes vêm de momentos completamente opostos após os jogos realizados na última quinta-feira (17) pelo Brasileirão.

Isso porque o Corinthians aplicou uma sonora goleada no Athletico por 5 a 2, com direito a um golaço de falta do holandês Memphis Depay. Dessa forma, o time deixou a zona de rebaixamento, ainda que temporariamente.

Já o Flamengo vem de uma dolorosa derrota no clássico contra o Fluminense. Lima e Jhon Arias, que veio do banco, fizeram os gols para o Tricolor, que venceu por 2 a 0.

A partida decisiva entre as equipes vai começar a partir das 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A Rede Globo transmitirá o confronto ao vivo pela TV aberta.

Além dela, o Sportv vai transmitir pela TV a cabo, o Premiere pelo sistema de pay-per-view, e as plataformas online Globoplay e Prime Video repercutirão as emoções por meio das mídias digitais.