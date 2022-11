Menina de 12 anos desaparece após sair para comprar pão, em Goiânia

Uma menina de apenas 12 anos, identificada como Luana Marcela Alves, desapareceu no último domingo (27) após sair de casa para ir até uma padaria no Setor Madre Germana 2, em Goiânia.

O sumiço aconteceu por volta das 9h20 quando a jovem foi até o estabelecimento, que fica a cerca de 400 metros da casa.

As câmeras de segurança da região captaram o momento em que ela volta para a residência com uma sacola de pães na mão, às 09h34. No entanto, a menina não chegou ao destino.

Ao jornal O Popular, a mãe da jovem, Jheny Alves, alegou que a filha havia saído apenas com as roupas do corpo e o dinheiro para ir até a padaria, além de carregar celular ou documentos.

Segundo ela, a jovem tinha uma relação pacífica com a família e nunca havia ficado tanto tempo fora de casa. Ela também afirmou que as idas da menina até a padaria aconteciam de forma frequente.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Aparecida de Goiânia. De acordo com as autoridades, as causas do desaparecimento estão sendo investigadas.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Luana pode ser dada ao telefone (62)9363-2714 ou pelo disque denúncia 197.