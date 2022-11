Mulher que ganhou bebê no banheiro do McDonald’s já decidiu como a filha será chamada

Uma mulher estadunidense vivenciou um cenário único ao parar com o esposo no McDonald’s, entrar em trabalho de parto e conceber o bebê dentro do restaurante.

O casal vive na Geórgia (EUA) e explicou como foi a experiência. Alandria e Deandre Phillips pararam para um rápido lanche e a mulher sentiu fortes contrações.

No banheiro do estabelecimento, ela começou a gritar de dor e a situação mobilizou não somente o esposo, como todos os funcionários do local.

“Enquanto a cliente estava no banheiro, ela percebeu que estava em trabalho de parto e começou a gritar, o que chamou a atenção da equipe”, disse o porta-voz da franquia.

“Uma simples parada no McDonald’s pode se transformar em uma história de nascimento memorável na véspera do feriado de Ação de Graças”, completou.

A bebê Nandi Ariyah Morémi Phillips nasceu completamente saudável e bem, mas precisou ser encaminhada ao hospital, juntamente da mãe, para passarem por avaliações médicas.

Agora, Alandria brinca que o apelido da filha terá de ser “pequena Nugget”, em homenagem à comida do local.