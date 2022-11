A confeiteira vegana que conquistou Anápolis

Chego ao trabalho apressado e ganho um panetone vegano. Dou uma olhada desconfiada e aceito tentando parecer educado. Levo para minha sala e analiso o material. Decido experimentar.

Para minha surpresa o sabor é irretocável, derrubando meus preconceitos e mostrando que gastronomia, ciência e experimentação caminham juntas. Fecho a porta para ninguém pedir um pedaço.

Vou até a sala da cheff Brena Aquino e me desculpo pelas resistências, a jovem confeiteira tem quebrado paradigmas em Anápolis e reeducado a sociedade, modificando padrões e distribuindo sabores.

Outro dia assisti uma oficina sobre alimentação vegana. Fiquei surpreso com as alternativas e variações, levei bombons e pães de melado para casa. Brena consegue transmitir com naturalidade sua visão de mundo, de vida, de perfumes e sabores. Virei cliente. Brena tem ocupado espaços e se destacado.

Para conhecer seus produtos siga a @brenaaquinoconfeitariavegana e aprenda um pouco mais sobre essa filosofia e estilo de vida.

