Técnicos administrativos da UEG anunciam greve para esta quinta-feira (10)

Greve visa, principalmente, a criação do Plano de Cargos e Remuneração (PCR)

Samuel Leão - 09 de julho de 2025

Técnicos administrativos da UEG anunciam greve. (Foto: Divulgação)

O SINDIPÚBLICO anunciou que os técnicos administrativos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) entrarão em greve a partir desta quinta-feira (10). A decisão foi tomada em assembleia pública, realizada após diversas tentativas frustradas de negociação com o Governo de Goiás.

A greve visa, principalmente, a criação do Plano de Cargos e Remuneração (PCR) para os servidores, uma reivindicação histórica da categoria que, até o momento, ainda não foi atendida pelo Estado.

Segundo os servidores, a UEG é a única universidade estadual do país onde os técnicos administrativos não possuem um plano de carreira. Além do PCR, as principais reivindicações da categoria incluem a gratificação por titulação, um direito que já é concedido em outras instituições de ensino superior públicas, e até mesmo em órgãos estaduais fora da área educacional.

A greve também impactará a rotina administrativa da universidade, com a redução das atividades essenciais, como a matrícula dos ingressantes dos vestibulares, cadastramento de turmas e lançamento de disciplinas no sistema acadêmico, o que pode afetar o início do próximo semestre letivo.