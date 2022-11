Consultoria abre diversas vagas de emprego para Anápolis e região

A Alcântara Consultoria está com diversas vagas de emprego disponíveis, para variadas áreas, com atuação em Anápolis e região.

As oportunidades são para Técnico em sistemas para tratamentos de água (03), Chapeiros ou Churrasqueiros Dúvidas falar com Carol (02), Garçom ou Garçonete (02), Fresador ou torneiro mecânico (05), Mecânico Industrial com experiência (03) e Cozinheiro e Assistente de cozinha (04).

Os interessados podem se candidatar para as vagas por meio do site da Alcântara Consultoria, mais informações podem ser encontradas tanto na plataforma, como também pelo perfil do Instagram da empresa.

Dúvidas a respeito da vaga de Chapeiros ou Churrasqueiros podem ser esclarecidas através do WhatsApp (62) 99340-3750, com a Carol.

A oportunidade para Garçom ou Garçonete é noturna e mais informações podem ser buscadas com a Anna, no WhatsApp (62) 99452-5644.

Já para o cargo de Cozinheiro e Assistente de cozinha, as dúvidas podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp (62) 99104-2931, com a Ludmilla.