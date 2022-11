Infelizmente, ser um Microempreendedor Individual (MEI) não é assim tão positivo como diversos brasileiros imaginam que seja.

Acontece que a categoria conta com algumas limitações que podem até mesmo serem consideradas como prejuízos para os profissionais.

Isso porque ao formalizarem os seus negócios, os microempreendedores acabam precisando abrir mão de uma série de benefícios vistos como importantes.

Obviamente, para os brasileiros que pretendem ver o crescimento do próprio negócio, adquirir um CNPJ e se formalizar no mercado, se tornar um MEI pode ser extremamente vantajoso.

No entanto, por conta dos benefícios que podem ser perdidos, é sempre importante pesar os prós e contras em uma balança antes de tomar essa importante decisão.

Por este motivo, é essencial que os brasileiros estejam atentos às regras que envolvem a modalidade, disponíveis no Portal do Empreendedor.

Pensando nesse possível “prejuízo”, paramos alguns benefícios que são perdidos quando os empreendedores aderem à categoria.

Esses são os benefícios que quem é MEI não tem direito de usar

Auxílio Brasil

Os brasileiros que recebem o Auxílio Brasil e decidem se tornar um Microempreendedor Individual correm um grande risco de perder o benefício social.

Entretanto, é importante ressaltar que essa perda ocorre apenas caso o beneficiário acabe recebendo com o seu negócio um salário maior do que o limite estabelecido pelo programa.

Auxílio Doença

Bem, para que uma pessoa possa receber o Auxílio Doença, ela deve estar incapacitada de exercer as suas devidas atividades de trabalho por conta de algum problema de saúde.

Por este motivo, a criação do MEI acaba servindo como uma prova de que o trabalhador não está mais “inválido”, podendo então retornar para o seu serviço.

Ademais, o Auxílio Doença não é fornecido para os brasileiros que fazem parte da modalidade.

Aposentadoria por invalidez

Se você recebeu a aposentadoria por invalidez, é preciso pensar bastante antes de oficializar o seu negócio e se tornar um microempreendedor individual.

Isso porque ao se tornar um MEI, você poderá automaticamente acabar perdendo o benefício da aposentadoria.

Pensão por morte de um menor de idade

Se você for tutor de um menor de idade que recebe pensão por morte, é essencial que você analise cuidadosamente qual espécie de benefício é recebido.

Acontece que assim como no caso do Auxílio Brasil, se a família por algum motivo ultrapassar o valor estipulado, poderá perder o direito de continuar recebendo as parcelas.

