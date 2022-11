Jovem de Anápolis com sonho de ser jogador é enganado por empresa que prometeu levá-lo à Europa

Um jovem, de 20 anos, teve o sonho destruído depois de ser enganado por uma empresa de marketing esportivo, que desapareceu com cerca de R$ 15 mil do garoto. O crime foi registrado nesta segunda-feira (28), em Anápolis.

Para a Polícia Civil, o rapaz contou que a história começou em dezembro de 2021 quando ele enviou um vídeo no Instagram da empresa, que respondeu a mensagem afirmando que havia gostado dele.

Em janeiro deste ano, a conversa voltou a se repetir. Na data, o suposto agenciador disse que tinha interesse em cuidar da carreira do jovem. O homem disse também que o levaria para jogar futebol profissional em Portugal.

A vítima relatou ainda que a empresa havia afirmado para ele que já tinha parceria com diversos clubes portugueses. Ele ressaltou que ficou animado com a possibilidade do sonho se tornar real e começou a conversar sobre os termos de contrato e da viagem.

O homem dizia que a empresa iria fornecer um pacote que incluía a temporada no clube, treinamentos e as passagens aéreas. Ele reforçou que o único gasto da família seria 2.500 euros, cerca de R$ 15 mil.

Um contrato foi assinado como se fosse com o clube de futebol e logo depois disso, a vítima fez o pagamento do valor pedido. Depois disso, o rapaz não teve mais retorno da empresa.

As passagens não foram compradas para ele e o suposto agenciador começou a ignorar o atleta desde fevereiro deste ano. O jovem reforçou que recebeu diversos documentos da empresa que diziam que haviam clubes interessados nele.

O caso deve ser investigado como estelionato pela Polícia Civil.