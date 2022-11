Motociclista morre em grave acidente envolvendo carro e duas motos em Goiânia

A Avenida Castelo Branco, uma das mais movimentadas de Goiânia, foi palco de um grave acidente de trânsito no fim da tarde de segunda-feira (28), que envolveu um carro e duas motos. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

Conforme informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), testemunhas relataram que todos os veículos seguiam sentido Avenida 85 – Praça Walter Santos.

Entretanto, o carro seguia na faixa central e as duas motos pela faixa da direita (linha de ônibus) e, em determinado momento, ao se aproximar da Rua 15, o Renault/Logan efetuou uma curva à direita, colidindo com a lateral de uma Honda/CG 150 Fan.

Nesse momento, o condutor da moto perdeu o controle do veículo e bateu com uma placa de sinalização. O óbito foi constatado no local.

Na sequência, uma motocicleta Dafra/Zig, que além do motorista, conduzia uma passageira, não conseguiu desviar do carro e também bateu na traseira do mesmo. O homem e a esposa foram encaminhados com lesões para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O motorista do Logan ficou no local todo o momento e, ao ser submetido ao teste de bafômetro, o resultado foi negativo.