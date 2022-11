Show do Padre Fábio de Melo na comemoração do Natal em Goiânia é adiado

O show do padre Fábio de Melo, que aconteceria nesta terça-feira (29) em Goiânia, foi adiado para o dia 23 de dezembro. A mudança foi feita pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) após o registro de fortes tempestades na capital desde segunda-feira (28).

A apresentação faz parte da programação do Natal do Bem 2022. O lançamento da festa também estava marcado para acontecer nesta mesma data, mas foi alterado para o próximo sábado (03).

A abertura da festa irá começar com uma tradicional cantata, apresentada pelo Coro Infantil Gustav Ritter, e a Parada Natalina, com desfiles temáticos e participação de personagens fantasiados.

Os ingressos já retirados para o show do Padre Fábio de Melo no dia 29 de novembro ainda será válido mesmo com a alteração da data.

Em nota, a OVG ressaltou que a adequação no calendário foi necessária para que a equipe realize uma manutenção na estrutura por conta das chuvas.

O Natal do Bem acontece em estrutura montada com a temática no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. A festa será promovida até o dia 1º de janeiro.