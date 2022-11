Natal do Bem começa nesta semana em Goiânia com show gratuito do padre Fábio de Melo

O Governo de Goiás inaugura o Natal do Bem nesta terça-feira (29) em estrutura montada no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. O evento segue até 01 de janeiro de 2023, com programação de terça-feira a domingo.

A cerimônia de abertura terá a tradicional Cantata de Natal, apresentada pelo Coro Infantil Gustav Ritter, e a Parada Natalina, com desfiles temáticos e participação de personagens fantasiados que prometem interagir com os visitantes de forma lúdica e divertida.

Para completar a programação do primeiro dia de festa, os goianos de todas as idades vão poder conferir o show com o padre Fábio de Melo, no Palácio da Música.

Os visitantes do Natal do Bem poderão se divertir na Vila de Natal, com direito a personagens vivos que vão interagir com todos de forma lúdica e divertida. As apresentações feitas no espaço contarão com cenas teatrais e músicas clássicas de Natal, que serão interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses.

Quem visitar o espaço ainda vai poder registrar o encontro com familiares e amigos ao lado de grandes peças decoradas e iluminadas e do presépio, além de assistir a apresentações de dança, música e circo. Diariamente, acontecerão projeções mapeadas e a cerimônia de acendimento das luzes, com o “Guardião da Luz”. O evento conta ainda com a Vila Gastronômica e várias opções de brinquedos. Haverá distribuição de pipoca e algodão doce.

Todos os espaços de visitação da festa serão acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para aqueles que forem de carro próprio à festa, serão disponibilizadas 1.300 vagas de estacionamento gratuitas durante todas as noites do evento.

No ano passado, o Natal do Bem recebeu um público recorde de visitantes. Foram quase 200 mil pessoas, entre adultos e crianças. Em 2022, a expectativa é superar este número.