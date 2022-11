Tem algumas coisas que não há problema algum de serem colocadas no box do banheiro, mas, acredite se quiser, tem coisa que é um perigo dentro daquela parte do banheiro e sem dúvidas você deve evitar de fazer!

Veja a seguir nossa lista que vai te ajudar muito.

6 coisas que não podem ser colocadas no box do banheiro:

1. Lâminas de depilação

Começando nossa lista, você já deve ter deixado as lâminas de depilação/barbear no box do seu banheiro, não é mesmo?

Pois bem, saiba que esse ambiente úmido é péssimo para o metal, podendo gerar ferrugens e antecipar a durabilidade da sua lâmina.

2. Sabonete fora da saboneteira

Jamais deixe seu sabonete fora da saboneteira, seja ele do corpo ou rosto.

Mais uma vez, o local carregado de umidade pode deixar esse produto muito amolecido, acabando com a sua durabilidade.

3. Esponjas

Ok, é impossível pensar em outro local para deixar as esponjas, se não dentro do box do banheiro, já que é lá onde usamos.

No entanto, a real é que esse é um péssimo abrigo, porque pode fazer do seu item um preto cheio para fungos. Por isso, guarde-a dentro do armário.

4. Toalhas

Sejam elas limpas ou em uso, não deixe as toalhas dentro do seu box!

Esse ambiente é um péssimo abrigo para elas, porque além de dificultar a secagem, elas também podem ser um prato cheio para fungos.

5. Escova de dentes

Algumas pessoas possuem o hábito de escovar os dentes durante o banho, não há nada de errado em fazer isso! O problema está em deixar o item lá dentro do box.

Esquecer o item lá dentro aumenta as chances de atrair microrganismos e insetos até sua escova.

6. Aparelhos eletrônicos

Por fim, se você gosta de tomar aquele banhozinho escutando música pelo celular, tome cuidado!

O vapor de água pode entrar pelos orifícios desses aparelhos e acabar oxidando por dentro, os deteriorando com o passar do tempo.

