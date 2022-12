Famoso restaurante chega à Grande Goiânia com sanduíche de graça para os primeiros clientes

Uma das principais marcas especialistas em frango frito do mundo, a Popeyes inaugurará a primeira loja da rede na Grande Goiânia, nesta quinta-feira (1º).

O local escolhido é o Buriti Shopping e os 100 primeiros clientes vão ganhar o sanduíche CBF (Cebola Bacon Frango) totalmente de graça.

Além da distribuição do prato, haverá também uma kombi circulando pela cidade durante o dia e oferecendo vouchers exclusivos de desconto.

No dia 08 de dezembro, a Popeyes vai preparar uma receita exclusiva e em edição limitada para a população que for até o estabelecimento.

Haverá a venda do frango marinado por 12h do restaurante, servido na pamonha de forno, assada com base de creme de milho, muçarela, pimenta e cheiro verde.