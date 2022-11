Idoso “revive” em funerária depois de ser dado como morto por médico em Goiás

Um idoso, identificado como José Ribeiro da Silva, de 62 anos, foi dado como morto erroneamente por um médico no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. O atestado de óbito por consequências de câncer na língua ainda chegou a ser emitido. O caso aconteceu nesta terça-feira (29).

A família só descobriu que o homem estava vivo quando ele chegou à funerária. A vítima da confusão ficou cerca de cinco horas em um saco plástico de remoção para pessoas mortas enquanto era transportado para Rialma, a 100 km da unidade hospitalar.

Quando ele deu entrada no local que iria prepará-lo para o enterro os profissionais perceberam que ele estava com olhos abertos e respirando com dificuldades.

Ao G1, Aparecida Ribeiro, irmã do idoso, contou que recebeu a notícia da morte no inicio da noite pelo hospital onde ele estava internado. Na unidade, ela foi recebida por um médico e uma assistente social e fez os os procedimentos para a liberação do corpo.

A surpresa veio quando o funcionário da funerária ligou para a familiar pedindo para ela fosse até o local, porque o irmão dela não havia falecido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e constatou que o idoso estava mesmo vivo.

Em nota, o HCN informou que o médico que deu o laudo de óbito foi afastado na manhã desta quarta-feira (30), quando a unidade teve conhecimento do caso.