O desabafo da idosa de 97 anos que teve 16 filhos e hoje passa dificuldades e se sente sozinha

Uma idosa contou a triste história de abandono a uma jornalista e o caso viralizou, emocionando os internautas.

Isabel Méndez Jiménez tem 97 anos e vive em situação de extrema miséria no México, lutando diariamente para obter os remédios e alimentação.

O maior problema para ela é que, quando mais nova, teve 16 filhos e cuidou de todos. Porém, agora na terceira idade, não consegue contato com nenhum.

Isso porque eles se mudaram da comunidade mexicana que viviam e foram para longe. Agora, sequer ligar para saber se Isabel está viva.

Com lágrimas nos olhos, ela lamenta a situação e diz que entende que a vida deles agora é com os filhos e esposas, mas que gostaria de receber ao menos uma visita.

A jornalista do La Nácion ficou bastante emocionada com o relato e compartilhou a entrevista no próprio TikTok.

Milhares de pessoas também se comoveram com as cenas e enviaram palavras de consolo à idosa.

