Quais os cuidados com a saúde e o coração após a Covid-19?

Sabemos que a COVID-19 é causada por um vírus de transmissão respiratória, o SARS-CoV-2 ou novo coronavírus.

Descrito inicialmente como uma infecção viral do trato respiratório, como a traqueia e os pulmões, mas podendo acometer outros órgãos e sistemas do nosso corpo.

Estudos recentes mostram que a infecção causada pela Covid-19 aumenta os riscos do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e até mesmo entre os pacientes que apresentaram casos leves da doença.

As taxas de diferentes condições, como insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC), se mostram substancialmente mais altas em pessoas que se recuperam da infecção do que em indivíduos com perfil semelhante que não tiveram a doença. Mesmo para aqueles com menos de 65 anos de idade e sem fatores de risco, como obesidade ou diabetes.

Para as pessoas que se recuperam da Covid-19, há aumento em pelo menos 20 problemas cardiovasculares ao longo de um ano após a infecção. Risco aumenta para 52% para acidente vascular cerebral e 72% para insuficiência cardíaca.

Independente da forma da doença – leve, moderada ou grave, há aumento significante de complicações cardíacas ou de doenças que afetam o coração e os vasos. Como, o infarto agudo do miocárdio, a angina, o acidente vascular cerebral, a embolia de pulmão, a trombose dos vasos, as miocardites, as perdicardites e as arritmias cardíacas.

Reduza os sintomas e riscos cardiovasculares pós a COVID-19 sempre com acompanhamento médico e esteja com as vacinas e doses de reforço em dia