Após pouco mais de 1 ano, Francisco Júnior pode estar de saída da Codego

Presidente assumiu a empresa de economia mista em junho de 2023

Pedro Hara - 18 de outubro de 2024

Francisco Júnior, presidente da Codego. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Francisco Júnior (PSD), pode estar de saída da empresa de economia mista em breve.

Rápidas ouviu de fontes palacianas que a principal possibilidade é que ele permaneça até o final do ano, com um novo gestor assumindo a partir de 2025. Com a mudança, Francisco Júnior poderia ser transferido para outra pasta da Administração Estadual.

Ele seguiria o caminho do antecessor, Manoel Castro de Arantes, o Fião, que, após deixar a Codego, assumiu a presidência das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO).

Francisco Júnior está no comando da companhia desde junho de 2023, após ser indicado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e ter o nome aprovado pelo Conselho de Administração.

Caso a saída ocorra, ainda não há nomes em discussão para ocupar a vaga do atual presidente.