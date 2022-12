Final de ano chegou e com ele vem o adorado por muitos e odiado por alguns, o famoso Amigo Secreto.

A brincadeira contraria algumas pessoas, porque infelizmente nunca se sabe o que você vai receber de presente, então, pode ser ou não algo bom.

Fora que se for comparar com o que você deu, o sentimento piora ainda mais. Por isso, hoje vamos te dar algumas dicas do que não dar de presente de Amigo Secreto!

6 presentes que ninguém gostaria de ganhar no Amigo Secreto:

1. Capinha de celular

Começando nossa lista, se você está pensando em dar capinha de celular para o seu amigo oculto, é melhor mudar de ideia.

Isso porque, essa é uma péssima opção de presente já que ele pode não agradar todo mundo.

2. Vale-presente

Muitas lojas oferecem a opção de vale-presente que, basicamente, serve para o cliente deixar um débito para o presenteado gastar no estabelecimento.

Bom, isso pode ser ruim, porque demonstra pouco esforço para a compra do presente.

3. Roupa íntima

Convenhamos, dar roupa íntima de presente ao amigo secreto não é lá uma das melhores coisas a se fazer.

Isso porque, nessa brincadeira, você sempre fica sujeito a tirar um amigo oculto em que não se tem intimidade.

4. Desodorante

Dar um desodorante para o seu amigo secreto pode causar uma má impressão.

Tudo porque, você acaba deixando entender que o presenteado está precisando do produto para mascarar um mau cheiro.

5. Chocolate

Assim como as capinhas de celular, ninguém quer ganhar chocolate, porque pode ser considerado um presente “fraquinho”.

No entanto, fica salvo caso a brincadeira foi Amigo Chocolate, em que todos vão presentear apenas isso.

6. Meias

Por fim, as meias também são um terror, que ninguém quer ganhar no amigo secreto.

Isso porque, além de demonstrar um esforço mínimo no presente, acaba dando entender que você não queria gastar muito.

