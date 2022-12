Quatro jovens, entre 14 e 30 anos, foram baleados em uma tentativa de assassinato na noite desta quarta-feira (30), em Maurilândia, cidade localizada na região Sudoeste de Goiás.

Das quatro vítimas, duas delas, de 17 e 27, faleceram antes que a ambulância chegasse ao hospital. Os rapazes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Quando a equipe chegou, os suspeitos, que eram dois jovens em uma motocicleta, retornaram ao local do crime, sem ver que havia uma viatura.

Os militares avistaram os responsáveis, mas após uma perseguição com troca de tiros, eles conseguiram fugir. Logo depois, um rapaz deu entrada no hospital da região com ferimentos de disparos de arma de fogo. Ele foi identificado como um dos possíveis autores.

Para a polícia, a namorada de uma das vítimas alegou que os jovens voltariam para terminar a chacina na família. No ato do crime, a tentativa seria assassinar todos no local.