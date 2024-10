Bairros de Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água; veja lista

Comprometimento no sistema teria sido causado pela falta de energia

Davi Galvão - 09 de outubro de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

A Saneago informou que diversos bairros de Aparecida de Goiânia poderão enfrentar problemas no abastecimento ao longo desta quarta-feira (09).

Conforme a concessionária, tal situação foi causada pela falta de energia elétrica na unidade de bombeamento do Sistema Independência Mansões, que ocorreu entre 21h de terça-feira (08) às 02h desta quarta.

A empresa explicou que como a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com água, salientou a importância do uso consciente até os níveis se normalizarem.

Ainda conforme a Saneago, a expectativa é de que, ao longo da noite, o serviço já retorne aos níveis padrões.

Confira a lista dos bairros que foram afetados:

Andrade Reis, Aparecida Shopping, Bairro Independência, Chácara Santa Luzia, Cidade Livre, Comendador Walmor, Condomínio Águas Claras, Colina Azul, Independência Mansões, Jardim Cristalino, Jardim Esplanada, Jardim dos Girassóis, Jardim Ipiranga, Jardim Monte Cristo, Jardim Riviera, Marista Sul, Parque Atalaia, Parque Hayala, Parque Itatiaia, Residencial Parqvile Jacarandá, Rio Vermelho, Rosa do Sul, Serra Dourada I, II e III, Setor dos Estados, Setor Fabrício, Solar Central Park, Village Garavelo I, Village Garavelo II, Vila Izabel e Virgínia Park.