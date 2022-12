Árvores exóticas serão trocadas por nativas em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis quer recuperar a vegetação da cidade plantando árvores nativas. A ação é uma medida para impedir prejuízos em grandes temporais.

Ao Portal 6, o secretário de Meio Ambiente, Fabrício Lopez, explicou que normalmente são as plantas exóticas que caem sobre os carros e causam estragos quando chove. Isso porque algumas delas ficam ocas por dentro, entre outros fatores.

“Nós temos árvores aqui que são exóticas, portanto, são nativas daqui. A gente esta preocupado em plantar e recuperar a vegetação de Anápolis, não qualquer um”, explicou.

A população também pode colaborar com o processo. Segundo o secretário, uma das medidas é incentivar as pessoas através da distribuição de mudas com árvores nativas do município, que já é feita na cidade.

“Vamos fazer isso ensinando a população quais árvores elas podem plantar nas calçadas, que não vai atrapalhar a mobilidade urbana, esbarrando na rede elétrica”, disse.

A vegetação da cidade permite plantar diversos tipos de plantas. Fabricio Lopez explica que um dos cuidados que deve ser tomado antes de fazer qualquer cultivo é se atentar aos tipos de raízes, para que elas não destruam as calçadas com o crescimento.

A secretaria de Meio Ambiente tem disponíveis diversas mudas para a população que se interessa em colaborar com o replantio.

Confira a lista de espécies:

– Amora

– Angico

– Aroeira

– Goiaba

– Ipê amarelo, branco, roxo, rosa, caraíba

– Jacarandá

– Jenipapo

– Moringa

– Mutamba

– Oiti

– Paineira

– Pata de Vaca

– Pitanga

– Sabãozinho

– Tamboril

– Bálsamo

– Pequi

– Abacate