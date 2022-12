É esta a melhor maneira de deixar suas roupas brancas parecendo que são novas

É inevitável: as roupas brancas tendem a ficar encardidas e perderem aquela aparência de novinha com o passar do tempo, dando espaço para um amarelado feio.

Bom, isso acontece porque essas peças de roupa precisam de uma atenção a mais na hora de lavar, o que não é todo mundo que domina bem essa tarefa.

Foi pensando nisso que hoje viemos te ensinar alguns truques infalíveis para deixar suas roupas brancas novinhas e em folha!

Afinal, como deixar as roupas brancas parecendo que são novas?

Basicamente, vamos te ensinar alguns métodos excelentes para clarear suas roupas sem precisar de cloro.

O primeiro deles consiste em usar bicarbonato de sódio. Para isso, basta mergulhar a peça em uma mistura de água, sabão em pó e 3 colheres de sopa de bicarbonato. Assim, deixe de molho por 30 minutos, enxágue e depois lave normalmente.

O próximo passo você vai precisar de limão.

Sendo assim, misture ½ xícara de suco de limão com 3,5 litros de água bem quente. Deixe a roupa de molho na solução por pelo menos uma hora. Em seguida, despeje a mistura na máquina e lave a peça normalmente.

Outra coisa a ser feita é deixar a peça de roupa de molho no leite por cerca de duas horas. Depois, lave normalmente e veja a mágica acontecer.

Talvez você não saiba, mas o vinagre também é um excelente produto que vai te ajudar nessa!

Para isso, basta adicionar uma xícara de vinagre branco ao ciclo normal da máquina de lavar roupa ou, se lavar a mão, adicione uma xícara de vinagre no detergente e água e deixe a roupa de molho por 30 minutos, depois enxágue.

Por fim, a nossa última dica é usar o álcool.

Assim, vire a peça do avesso e aplique um pouco de álcool sobre a área afetada. Esfregue bem e lave a roupa na máquina normalmente.

