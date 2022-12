Marrocos vence o Canadá e passa às oitavas de final em primeiro

Marrocos conseguiu uma classificação histórica às oitavas de final da Copa do Mundo, passando em primeiro lugar no grupo que tinha Croácia e Bélgica, as favoritas. A vitória por 2 a 1 contra o Canadá nasceu nos 45 minutos iniciais, com gols de Ziyech e En-Nesiry, enquanto o segundo tempo foi de um grande esmero defensivo para garantir o resultado.

Vitória essa que quase escapou aos 26 minutos do segundo tempo, numa cabeçada forte de Hutchinson. A bola bateu no travessão e em cima da linha –foi a tecnologia que não validou o gol, apesar das reclamações dos jogadores do Canadá.

Os torcedores do Marrocos fizeram muita festa no estádio Al Thumama, levantando as lanternas dos celulares para fazer uma bonita festa na reta final. Já o time tem a força ofensiva construída por Ziyech, En-Nesiry e Hakimi, que fizeram boa partida. O goleiro Bounou, que passou mal contra a Bélgica, também voltou a campo.

Ziyech abriu o placar numa falha do goleiro Borjan, que tentou afastar a bola e deixou no pé do atacante. Ele bateu de leve, só encobrindo, aos 4 minutos do primeiro tempo. En-Nesiry fez o segundo aos 23, após bom passe de Hakimi. Já o gol canadense, aos 38 minutos, veio num desvio de Aguerd para a própria rede.

A segunda etapa escancarou que o Canadá poderia ter rendido mais nesta Copa do Mundo, especialmente pela pressão imposta aos marroquinos, mas a seleção se despede do torneio sem somar pontos e com dois gols marcados.

Já os marroquinos terminam a primeira fase com sete pontos, com duas vitórias e um empate. A Croácia ficou em segundo lugar, com cinco, enquanto a Bélgica, que viveu atrito em seu elenco, foi eliminada com três.

*

CANADÁ

Borjan; Johnston, Steven Vitória e Miller; Adekugbe (Koné), Osorio (Laryea), Kaye (Hutchinson) e Davies; Buchanan, Hoilett (Wotherspoon) e Larin (Jonathan David). T.: John Herdman

MARROCOS

Bono; Hakimi (Jabrane), Aguerd, Saïss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi (El Yamiq) e Sabiri (Amallah); Ziyech (Hamdallah), Boufal (Aboukhlal) e En-Nesyri. T.: Walid Regragui

Estádio: Al Thumama, em Doha (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta quinta-feira (1º)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Julio Bascuñán (Chile)

Público: 43.102

Cartões amarelos: Hoilett (Canadá), Osorio (Canadá), Adekugbe (Canadá), Steven Vitória (Canadá)

Gols: Ziyech (4′ 1º T – MAR), En-Nesyri (23′ 1ºT – MAR), Aguerd (40′ 1º T – CAN (contra))