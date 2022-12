Publicado edital para mais um concurso público em Goiás com vagas de nível fundamental, médio e superior

Previsto para ser realizado em 2023, o concurso público para preenchimento de 87 vagas em Inaciolândia, no Sul de Goiás, teve o edital publicado na quarta-feira (30).

As vagas são de nível fundamental incompleto e completo, médio e superior. Segundo o documento, as inscrições têm início no dia 02 de janeiro de 2023 e se estendem até o dia 23 do mesmo mês, devendo ser realizadas no site do Itec Consultoria Educacional, banca responsável pelo certame.

Os salários variam entre R$ 1.266,55 e R$ 2.931,50. A carga horária é de 30 a 40 horas semanais, dependendo do cargo escolhido no ato da inscrição.

As funções oferecidas são de: lavadeira (2) merendeira (4); passadeira (1); costureira (1); cozinheira (1); zelador de esporte (2); auxiliar de obras e serviços (1); zelador da educação (6); mecânico de manutenção (1); motorista de veículo leve (1); motorista de veículo pesado (2); motorista de transporte escolar (6); condutor de ambulância (5); operador de máquina pesado (2); tratorista (1);

Além delas há vagas para: almoxarife (2); auxiliar administrativo (9); auxiliar de contabilidade (2); auxiliar de licitação (1); auxiliar de compras (3); auxiliar de protocolo (1); auxiliar de finanças (2); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de secretaria de escola (2); monitor de escola (4); fiscal de obras e postura (1);

Por fim, há os seguintes cargos disponíveis: auxiliar de patrimônio (1); técnico em segurança do trabalho (1); assistente do legislativo (1); auxiliar de arquivo (1); auxiliar de serviços gerais (1); Assessor de recursos humanos (1); assessor de controle (1); assistente social (2); psicólogo (2); professor PIII – pedagogo (12);

Para ler o edital completo, clique aqui.