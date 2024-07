Cardiologista explica como jovem morreu de “susto” após presenciar homicídio em Goiás

Especialista detalhou fatores que podem levar à complicações como a que aconteceu com vítima, de 18 anos

Davi Galvão - 10 de julho de 2024

Kamylle Queiroz morreu após presenciar a execução. (Foto: Redes Sociais)

A morte de Kamylle Queiroz, de apenas 18 anos, que sofreu uma parada cardiorrespiratória após se assustar ao presenciar um homicídio em uma distribuidora de bebidas em Quirinópolis, chocou a população goiana, pelo fator inesperado do acontecimento.

Diante dessa tragédia, o Portal 6 consultou o médico cardiologista Rizek Hajjar Gomides, para que explicasse um pouco mais sobre como um “susto” pode vir a ser fatal para alguns.

“O susto em pessoas que tenham algum problema cardiovascular prévio, como: hipertensão, arritmias, doença aterosclerótica nas artérias, que é a formação de placas de gorduras, doenças estruturais do coração, podem levar a complicações como a que infelizmente aconteceu com a jovem [Kamylle]”, pontuou.

Conforme o profissional, diante de uma ameaça, real ou imaginária, ocorre a liberação do hormônio adrenalina, que prepara o organismo para fuga ou luta. Isso causa um aumento da frequência cardíaca, constrição dos vasos sanguíneos e uma série de reações à descarga hormonal.

Desse modo, pessoas com os problemas previamente mencionados podem não aguentar essa liberação tão rápida do hormônio e o caso pode evoluir para uma parada cardíaca.

“A predisposição vem de fatores de risco prévios, mas em jovens, podem estar associados com arritmias em cardiopatias não diagnosticadas, ou com uso de álcool, tabagismo ou drogas, estimulantes e doença genéticas”, esclareceu.

Por fim, o médico salientou que, em dados mundiais, estima-se que 17 milhões de pessoas morram anualmente por doenças cardiovasculares, sendo que 25% delas são de forma súbita.

Relembre

Na noite deste domingo (08), Kamylle estava em uma distribuidora de bebidas quando um homem, utilizando um capacete, adentrou no recinto e atirou contra outro jovem.

O alvo dos disparos era Ênio Emerenciano da Silva, de 29 anos, executado à queima-roupa. Durante a confusão, o criminoso chegando a esbarrar contra Kamylle, conforme registrado em pelas câmeras de segurança do local.

As autoridades foram acionadas e compareceram ao local, com o Corpo de Bombeiros efetuando os primeiros socorros e conduzindo Ênio até o pronto-socorro do Hospital Municipal, onde foi constatado o óbito.