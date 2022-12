Saga Crepúsculo está de volta aos cinemas de Goiás; veja os horários

Dez anos após o lançamento do último filme, a saga Crepúsculo está sendo reexibida nos cinemas de Goiás.

Durante o mês de dezembro, a cada semana será exibido um dos cinco filmes da história que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

Em Goiânia, o primeiro filme que conta a história de amor do casal Edward e Bella, pode ser visto nas telas do Cinemark, nos shoppings Flamboyant e Passeio das Águas, às 20h.

Ainda na capital, o filme está em exibição nas salas da Rede Cinemais, nos shoppings Bougainville, Portal Sul e Portal Norte.

Às 20h, ele é exibido na sala do Shopping Portal Sul, enquanto no Bouganville, as sessões são às 20h30. No Portal Norte, são dois horários de exibição, às 14h e 20h30.

Em Anápolis, o filme está sendo exibido às 17h45, no Brasil Park Shopping. Já em Catalão, o filme pode ser visto às 20h30, no Catalão Shopping.

Em Aparecida de Goiânia, o horário do filme é às 17h40 no Buriti Shopping, enquanto no Aparecida Shopping, o filme passa às 19h.