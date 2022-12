Assista AO VIVO o jogo Sérvia e Suíça pela Copa do Catar 2022

Valendo uma das últimas vagas às oitavas de final da Copa do Mundo, Sérvia e Suíça se enfrentam nesta sexta-feira (02), no Estádio 974, às 16h. Assista ao vivo o jogo Sérvia e Suíça em diversas plataformas digitais.

A partida é válida pelo grupo G, mesma chave onde está o Brasil, que é líder e já está classificado para a próxima fase.

A Sérvia está em último lugar no grupo, com apenas um ponto conquistado. Já a Suíça é vice-líder, com três tentos e entra em campo buscando confirmar a classificação.

Para os sérvios, só a vitória interessa. Enquanto do lado suíço, a seleção – que foi derrotada na última rodada pelo Brasil – joga apenas pelo empate.

Onde assistir?

Assista ao vivo o jogo Sérvia e Suíça no Fifa+, serviço de streaming gratuito da entidade máxima do futebol. A partida também pode ser acompanhada de graça no ge.com, com os melhores lances em tempo real.

A partida também será transmitida em TV aberta, na Globo. Na TV a cabo, o confronto tem transmissão do SporTV 3.

Como vem as equipes?

Sérvia

Dragan Stojkovic, treinador da equipe, terá à disposição o atacante Vlahovic. O atacante da Juventus se recuperou de uma pubalgia e será titular no comando de ataque, ao lado de Mitrovic.

O artilheiro já havia entrado nos minutos finais do jogo contra Camarões e será titular justamente na partida que sela o destino do país na competição.

A provável escalação para a partida é a seguinte: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Tadic e Kostic; Vlahovic e Aleksandar Mitrovic