Gigante da fabricação de refrigerantes em Goiás está com vagas para Grande Goiânia

Com o final do ano, muitas empresas aumentam o volume de contratações diante da demanda e do planejamento para o próximo ano. Se você busca trabalhar em companhia de grande porte, a oportunidade chegou: a Coca-Cola Bandeirantes, fabricante dos produtos da marca para os estados de Goiás e Tocantins, está com 21 vagas em aberto.

Os postos de trabalho são para as cidade de Aparecida de Goiânia e Trindade. Entre as vagas ofertadas estão motorista entregador de vendas, repositor, ajudante de motorista PCD, auxiliar de depósito PCD, operador de empilhadeira e motorista carreteiro.

As oportunidades são para pessoas que possuem desde ensino fundamental incompleto ou alfabetizado até o ensino médio completo. Além disso, em algumas funções, experiência não é requisito obrigatório.

Os interessados devem encaminhar o currículo ou pedir mais informações no e-mail [email protected]. A área de Recrutamento e Seleção ficará responsável por avaliar o candidato.

A Coca-Cola Bandeirantes é uma empresa do segmento de bebidas do Grupo José Alves que atua nos estados de Goiás e Tocantins há mais de 35 anos. Fundada em 1987, emprega mais de 2,7 mil colaboradores diretos e 5 mil indiretos.