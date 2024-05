Jovem acaba preso após “cantada” no Hot Park se transformar em baita briga de casal

Em dado momento, homem teria acertado o rosto da esposa, que o empurrou e derrubou no chão

Samuel Leão - 11 de maio de 2024

Ferimentos na perna do jovem e no rosto da mulher. (Foto: Reprodução)

Após ver o marido, de 28 anos, receber uma “cantada” de outra mulher, dentro do clube do Hot Park, a esposa, de 34 anos, resolveu discutir a relação e a situação logo virou uma briga, que resultou na prisão do jovem, no estacionamento da unidade. A confusão teria acontecido na tarde desta sexta-feira (10).

Por volta das 16h, eles saíam do local e iam em direção ao carro, para irem embora após um dia de diversão. Todavia, o incidente com outra mulher teria iniciado uma discussão acalorada, que evoluiu para uma briga entre os dois.

Em dado momento, o homem teria acertado o rosto da esposa com um golpe, que também o empurrou e – consequentemente – o derrubou no chão, onde ele machucou a perna. Outras pessoas que estavam no estacionamento viram o alvoroço e ampararam a mulher.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e chegou no local cerca de 20 minutos após o ocorrido – colhendo depoimentos e registrando os fatos.

Como a mulher alegou ter sido agredida, o jovem foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal. Ambos foram conduzidos para o Instituto Médico Legal (IML), onde realizaram o procedimento de corpo de delito.

Na sequência, foram levados para a delegacia da Polícia Civil (PC) de Caldas Novas, que deverá investigar o caso.

A reportagem tentou contato com o Hot Park para solicitar um posicionamento, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto.