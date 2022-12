Grávida, jovem que descobre que ganhou na loteria enquanto estava dando a luz: “trouxe sorte”

Uma jovem teve uma sorte dupla e decidiu tornar pública a vivência maravilhosa de dar à luz e ganhar muito dinheiro no mesmo dia. O caso viralizou.

Brenda Gomez Hernandez, de 28 anos, entrou em trabalho de parto e foi informada logo em seguida que seria ganhadora de £ 81,5 mil (cerca de R$ 523,2 mil) após acertar a sequência de números em um bilhete.

A apostadora é estadunidense e vive com o esposo na Carolina do Norte. Ela deu à luz no último dia 09 de novembro e contou que os números foram escolhidos com a ajuda dos filhos mais novos.

A norte-americana explicou que, olhando para os pequenos, sentiu que deveria apostar nas datas de aniversário deles e tentar o êxito.

“Quando descobri, chorei. Estou tão animada e feliz. Sinto que ela me trouxe sorte. Eu sou muito grata. Eu tenho dois filhos e usei seus aniversários para escolher meus números”, contou Brenda, durante uma entrevista à mídia local.

Agora, a mãe de três filhos revelou que quer quitar a hipoteca da casa e investir no bem-estar dos pequenos.